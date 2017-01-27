Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Борис Джонсон: позицию Британии по Сирии нужно пересмотреть

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Смотреть комментарии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил пересмотреть позицию Лондона по Сирии и отказаться от требования отправить в отставку сирийского президента Башара Асада.

Выступая в британском парламенте, Джонсон предложил провести в Сирии новые выборы под контролем ООН. Он не исключил участия в этих выборах Башара Асада. По словам главы МИД Великобритании "старая позиция" Лондона по сирийскому вопросу не привела к решению конфликта.

Ранее Британия требовала отставки Асада и его невозвращения в политическую жизнь Сирии. Предложенный Джонсоном вариант близок к позиции России и Ирана, настаивающих на передаче власти от Башара Асада под контролем ООН.

Recommended

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG