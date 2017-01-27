Лукашенко: "братская Украина" воюет за свою независимость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "братская Украина" сейчас воюет за свою независимость. Выступление Лукашенко перед научными и научно-педагогическими работниками опубликовано на сайте главы белорусского государства.

По его словам, Белоруссии независимость досталась очень дешево, тогда как другим народам приходилось за нее воевать. Для Минска же борьба за независимость проходит в экономической, а не политической или военной сферах, подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия не признала самопровозглашенные "народные республики" на востоке Украины. Белорусский посол в Киеве Валентин Величко ранее заявил, что Минск поддерживает целостность Украины. Кроме того, в Белоруссии не раз высказывали озабоченность наращиванием военной группировки России у границ страны, в Клинцах.

Минск является местом ведения переговоров сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко не приехал на состоявшиеся в Петербурге саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В начале января Белоруссия установила пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США, все страны Евросоюза, Японию и Бразилию.

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