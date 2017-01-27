Франк-Вальтер Штайнмайер ушёл с поста главы МИД Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более чем трех лет работы. Бывший глава МИД ранее был выдвинут кандидатом на пост президента ФРГ.

Президент Германии Йоахим Гаук освободил Штайнмайера от должности главы внешнеполитического ведомства и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю. На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.

Штайнмайер, бывший лидер германской Социал-демократической партии, имеет один из самых высоких рейтингов популярности в немецкой политике.

Президент Германии избирается сроком на пять лет Федеральным собранием— конституционным органом, созываемым специально для этой цели. Президент ФРГ исполняет представительские функции и обладает правом помилования заключённых.