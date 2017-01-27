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Новости

На Украине предлагают отменить "советские" праздники 8 марта, 1 и 9 мая

1 мая в Луганске (архивное фото)

1 мая в Луганске (архивное фото)

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Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене на Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая. Об этом сообщает "Украинская правда".

В ближайшее время документ будет предложен для общественного обсуждения, рассказал директор института Владимир Вятрович. По мнению историка, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, которые посвящены переломным событиям для Украины как государства, например, День независимости , а "не какие-то праздники, которые остались в наследство от советского прошлого". В этой связи он назвал большой победой отказ украинских властей от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал четыре закона о декоммунизации: "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", "О доступе к архивам репрессивных органов", "Об увековечении победы над нацизмом во Втором мировой войне" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке".

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