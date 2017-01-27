Глава монархистов предложил возродить империю Романовых на Кирибати

Руководитель Монархической партии России бизнесмен Антон Баков планирует создать "возрожденную империю Романовых" на островах тихоокеанской республики Кирибати. Об этом в эфире Radio New Zealand заявила его супруга.

Марина Бакова рассказала, что ее муж собирается построить на необитаемом атолле Молден гостиницы, в которых смогут селиться недовольные политикой Владимира Путина россияне.

Радиостанция сообщила, что Баков ведет переговоры с властями Кирибати.

Возрождение "империи Романовых" на островах супруга Бакова назвала "желанием наследника российского престола Николая III". Речь идет о немецком принце Карле-Эмихе Лейнингенском, которого Монархическая партия в 2013 году выдвинула в качестве претендента на "российский престол".

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