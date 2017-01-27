Суд в Петербурге отклонил иск о незаконности передачи Исаакия РПЦ

Василеостровский районный суд отказался принимать коллективный иск о незаконности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Суд постановил, что распоряжение комитета имущественных отношений по поводу храма не является документом о его передаче Русской православной церкви.

Авторы искового заявления, полученного судом накануне, отмечали, что власти приняли меры по передаче храма еще до того, как от патриархии поступило такое заявление. Жалобу подали 20 человек, в числе которых активисты и депутаты Заксобрания Александр Кобринский и Борис Вишневский, который в пятницу заявил о намерении обжаловать решение суда.

В минувшую среду президент Союза музеев России Михаил Пиотровский попросил патриарха Кирилла отозвать ходатайство о передаче собора РПЦ. В пресс-службе организации ему в ответ на это посоветовали больше заниматься историческими традициями музея.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и жители города. В акциях протеста перед собором принимали участие сотни человек.

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