Судья отказал в принудительном приводе фигурантов дела "Кировлеса"

Судья Алексей Втюрин отказал в удовлетворении ходатайства о принудительном приводе Алексея Навального и Петра Офицерова в суд Ленинского района Кирова. Последнего требовали государственные обвинители в связи с неявкой обвиняемых на сегодняшнее заседание по делу 'Кировлеса".

В суд были представлены сообщения от защитника Светланы Давыдовой о том что у Петра Офицерова обострилось хроническое заболевание, а у самого адвоката Светланы Давыдовой произошёл приступ гипертонической болезни. К ней выезжала бригада 'Скорой помощи", которая зафиксировала повышение артериального давления до 190 миллиметров ртутного столба.

Также адвокат Давыдова информировала суд о невозможности участвовать в заседаниях с 30 января по 2 февраля, так как в это время она будет находится в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в служебной командировке. Однако судьей Алексеем Втюриным была получена телефонограмма из ИК-18 от начальника внутренней службы Воронова о том, что в колонии объявлен карантин по гриппу, и общение адвоката Давыдовой с заключенным невозможно.

Следующее заседание по делу "Кировлеса" назначено на 30 января.