Меркель и Олланд призвали Евросоюз к единству перед угрозами

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд призвали Европу к единству перед растущими внутренними и внешними угрозами, в число которых входит рост популизма и возможный отказ Соединенных Штатов от свободной торговли.

По словам Меркель, странам Европейского союза необходимо опираться на общие ценности, основанные на либерализме и демократии. Олланд также подчеркнул опасность возросшего экстремизма, последователи которого используют "внешние факторы", чтобы разрушить порядок внутри Евросоюза.

После вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства – торгового пакта, предполагающего полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время инаугурации Трамп обозначил интересы Америки как свой главный приоритет, выступая за ограничение свободной торговли.

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