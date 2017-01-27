Петр Толстой возглавил делегацию РФ в парламентской ассамблее ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил российскую делегацию в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сообщает в пятницу агентство "Интерфакс".

В ноябре минувшего года спикер Госдумы Вячеслав Володин, распределяя обязанности вице-спикеров, поручил Толстому заниматься организацией сотрудничества с Европарламентом и Еврокомиссией, Межпарламентским союзом и ПА ОБСЕ.

В последние дни многие общественные деятели и еврейские организации критиковали высказывания Толстого, которые они сочли антисемитскими. Вице-спикер, в частности, говорил о том, что люди, "выскочившие из-за черты оседлости с наганами в руках", разрушали православные храмы. Сам Толстой заявил, что не имел в виду евреев, а критиковавший его глава Федерации еврейских общин Александр Борода после встречи с Толстым сказал, что инцидент исчерпан.

Парламентская ассамблея ОБСЕ – межпарламентская организация, объединяющая 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В июле российская делегация покинула заседание ассамблеи, отказавшись участвовать в обсуждении резолюции по аннексированному Крыму и самопровозглашенным Абхазии и Южной Осетии.

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