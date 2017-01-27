Прокуратура: предложение СПЧ даст "иноагентам" не попасть в реестр

Генеральная прокуратура упрекнула президентский Совет по правам человека в России (СПЧ) в том, что подготовленный им проект по совершенствованию общественного контроля позволит некоммерческим организациям уклоняться от включения в реестр так называемых "иностранных агентов".

Совет предлагает прописать в законе, что общественный контроль не является политической деятельностью, если его не осуществляют политические объединения или партии. Прокуратура настаивает, что целью общественного контроля является влияние на государственную политику.

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре.

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