В Вашингтоне через несколько часов начнутся переговоры Трампа с Мэй

В Вашинтоне 27 января во второй половине дня президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведут переговоры о развитии отношений между двумя странами и обменяются взглядами на развитие международной обстановки. Среди главных вопросов международной повестки дня – будущее союза НАТО.

Накануне, Тереза Мэй, выступая в Филадельфии перед участниками партийной конференции республиканцев, заявила, что отношения с Россией следует строить с позиции силы.

Мэй выразила удовлетворение в связи с победой республиканского кандидата на ноябрьских выборах. "Для меня большая честь быть с вами здесь сегодня, на заре новой эры возрождения Америки", – сказала глава британского правительства, обращаясь к руководству республиканцев. Тереза Мэй призвала администрацию Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном, защищать соседние с Россией страны и поддерживать международные организации, в частности, НАТО, Всемирный банк и Международный валютный фонд, признавая, что все они нуждаются в реформах.

Тереза Мэй – первый иностранный лидер, с которым встретится Дональд Трамп после вступления в должность президента США. За несколько дней до визита в США премьер-министр заявила, что "не побоится выразить несогласие" с Трампом в случае, если взгляды обоих политиков не будут совпадать.

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