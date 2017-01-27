Трамп переговорит по телефону с Путиным, Меркель и Олландом

Президент США Дональд Трамп переговорит по телефону с лидерами России, Германии и Франции – Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Об этом написал в "Твиттере" пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Как предположила в интервью телеканалу CBS советник американского президента Келлиэнн Конуэй, в разговоре с Путиным будут обсуждаться те области, в которых стороны могут найти точки соприкосновения, а также пути взаимодействия в борьбе с "исламским терроризмом". На вопрос, кто стал инициатором разговора, Конуэй ответила, что не располагает такой информацией и что это решающей роли не играет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что можно ожидать обсуждения самого широкого спектра проблем, но не уточнил, каких именно.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Ранее он неоднократно выражал намерение нормализовать отношения с Россией. Такие же надежды выражала и Москва.

В начале января американские спецслужбы обвинили Россию в попытках повлиять на президентские выборы в США и помочь Трампу одержать победу. Трамп признал, что российские хакеры при поддержке Кремля взломали серверы политических партий, но отрицал, что это повлияло на исход голосования.

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