Советник Трампа: вероятно, рассматривается отмена санкций против России

Cоветник президента США Дональда Трампа - Келлиэнн Конуэй предполагает, что в администрации "рассматривается возможность" отмены санкций в отношении России.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.

Ранее в интервью CBS Конуэй предположила, что в предстоящем 28 января телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться возможности найти точки соприкосновения, а также пути взаимодействия в борьбе с "исламским терроризмом". На вопрос, кто стал инициатором разговора, Конуэй ответила, что не располагает такой информацией и что это решающей роли не играет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что можно ожидать обсуждения самого широкого спектра проблем, но не уточнил, каких именно.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер сообщил, что в субботу президент США проведёт телефонные разговоры с лидерами России, Германии и Франции - Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.



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