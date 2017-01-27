В Киеве задержаны российские граждане, прибывшие из Минска

В киевском аэропорту "Борисполь" сотрудники Государственной погранслужбы Украины задержали 26 января пятерых граждан России, прибывших авиарейсом из Минска. Пограничников насторожило то, что у нескольких человек из этой группы паспорта были выданы в один день. Во время их дополнительного осмотра у каждого обнаружили по 100 тыс. рублей в одинаковых конвертах, а у одного - военный билет, жетон Вооружённых сил России и маскировочный халат. Пограничники предполагают, что, они - действующие российские военные, которые могут быть связаны с незаконными вооруженными формированиями Донбасса. Согласно еще одной версии, все пятеро могут быть членами преступной группировки, занимавшейся в России махинациями в банковской сфере. Сами задержанные утверждают, что хотели отдохнуть на территории Украины. Видео их допроса обнародовано на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Еще одного россиянина - председателя Совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом, в этот же день задержали в киевском аэропорту "Жуляны". Он также прилетел из белоруской столицы и фигурировал в базе разыскиваемых лиц. В его телефоне найдены номера представителей незаконных вооруженных формирований, участвующих в конфликте на востоке Украины. Кроме того, установлено, что этот человек награжден медалью "За возвращение Крыма" лично министром обороны России Сергеем Шойгу. Как отмечается в сообщении украинской погранслужбы, "всем шестерым россиянам отказано в пересечении границы, продолжаются дальнейшие фильтрационно-проверочные мероприятия".

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