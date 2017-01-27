В центре Вашингтона пройдет ежегодный марш против абортов

В центре Вашингтона сегодня пройдет ежегодный марш противников абортов – "Марш за жизнь".

Ожидается, что впервые за 44 года проведения этой акции перед демонстрантами выступит вице-президент США – Майк Пенс.

Организаторы подали заявку на участие в марше 50 тысяч человек, однако накануне президент Дональд Трамп предположил, что демонстрантов будет гораздо больше – сотни тысяч.

Одним из первых документов, подписанных Трампом в качестве главы государства, стал указ о запрете финансовой помощи международным некоммерческим организациям, которые оказывают услуги, связанные с искусственным прерыванием беременности.

"Марши за жизнь" проводятся в США с 1973 года, когда Верховный суд легализовал аборты.

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