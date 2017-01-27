Умер первый глава "ЛНР" Валерий Болотов, подробности "выясняются"

Первый так называемый "глава Луганской народной республики", один из бывших лидеров поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины Валерий Болотов умер при неизвестных обстоятельствах. Как заявил агентству РБК бывший лидер самопровозглашённой "ДНР" Александр Бородай, причины смерти выясняются.

Бородай сказал, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти.

Валерий Болотов участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров сеператистской «армии Юго-Востока» и самопровозглашенным временно исполняющим обязанности «народного губернатора» Луганской области. 14 августа 2014 год ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту "главы ЛНР" Игорь Плотницкий, позже подписавший Минские соглашения.

Последнее публичное интервью Болотова взяло агентство «Росбалт». В нем экс-глава сепаратистов жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.

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