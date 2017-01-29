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Свобода в клубах

“Никто не узнает во мне художника”. Эфир в 18.05

Зрители фестиваля видеопоэзии

Зрители фестиваля видеопоэзии

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Кому нужна поэтическая речь с картинками?

Неподцензурная поэзия советских времен и современная видеопоэзия. Социальная поэзия и поэтика больших городов. Видеоарт и перформанс. Почему авторы видеоклипов предпочитают плохую современную поэзию? Петербург, Новая сцена Александринского театра, фестиваль видеопоэзии “Пятая нога” и чтения имени Аркадия Драгомощенко. В дискуссии участвуют организаторы фестиваля критик Катерина Троепольская и поэт Андрей Родионов, члены жюри: поэт и переводчик Дмитрий Кузьмин, режиссер Андрей Сильвестров, критик Анна Наринская, кинокритик Алексей Артамонов.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18 часов.

Ведет программу Елена Фанайлова

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