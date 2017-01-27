В Вашингтоне начались переговоры Дональда Трампа с Терезой Мэй

В Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Президент и премьер привествовали друг друга и журналистов на фоне бюста Уинстона Черчиля, установленного в Белом доме после инаугурации президента 20 января.

Накануне Тереза Мэй, выступая в Филадельфии перед участниками партийной конференции республиканцев, заявила, что отношения с Россией следует строить с позиции силы.

Мэй выразила удовлетворение в связи с победой республиканского кандидата на ноябрьских выборах. Глава британского правительства призвала администрацию Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном, защищать соседние с Россией страны и поддерживать международные организации, в частности НАТО, Всемирный банк и Международный валютный фонд, признавая, что все они нуждаются в реформах.

Тереза Мэй – первый иностранный лидер, с которым встречается Дональд Трамп после вступления в должность президента США. За несколько дней до визита в США премьер-министр заявила, что "не побоится выразить несогласие" с Трампом в случае, если взгляды обоих политиков не будут совпадать.

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