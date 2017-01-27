Трамп: вопрос о санкциях против России ещё будет обсуждаться

В Вашингтоне началась совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Переговоры двух лидеров будут продолжены.

Дональд Трамп отметил, что для него большая честь принимать в Белом доме первого иностранного лидера в лице британского премьера.

Тереза Мэй сказала, что состоялся обмен мнениями с президентом США, и по большинству вопросов было достигнуто согласие.

На вопрос журналиста о санкциях против России, Дональд Трамп ответил, что обсуждения этого вопроса ещё будут продолжены, но Трамп отметил важность отношений Вашингтона с Россией и Китаем.

Тереза Мэй подчеркнула, что рассмотрение вопроса о санкциях против России возможно лишь в увязке с ходом выполнения Москвой Минских соглашений о мирном урегулировании на востоке Украины.

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