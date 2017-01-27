Маккейн надеется, что Трамп не отменит санкции против России

Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил надежду, что президент США Дональд Трамп не отменит санкции против России.

В обнародованном в пятницу заявлении глава сенатского комитета по вооружённым силам Маккейн пообещал, что в противном случае он и его коллеги будут добиваться придания статуса закона действующим в отношении России ограничениям. Они были введены в ответ на её аннексию Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистов в конфликте на востоке Украины.

Ранее в пятницу советник Дональда Трампа - Келлиэнн Конуэй не исключила возможность рассмотрения администрацией вопроса об отмене антироссийских санкций. Она предположила, что в предстоящем 28 января телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться возможности найти точки соприкосновения, а также пути взаимодействия в борьбе с "исламским терроризмом"

Кремль никаких комментариев в этой связи не давал.

Как сообщил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, 28 января президент США проведёт телефонные разговоры с лидерами России, Германии и Франции - Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.

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