Дональд Трамп: говорить об отмене санкций против России слишком рано

Говорить об отмене санкций против России "слишком рано", заявил президент США Дональд Трамп, выступая после переговоров в Вашингтоне с британским премьер-министром Терезой Мэй. При этом Трампа подчеркнул, что он не отказывается от намерения нормализовать отношения с Москвой. Об этом сообщает CNN.

Ранее в пятницу сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил надежду, что Дональд Трамп не снимет ограничения, введенные США против России в ответ на ее аннексию Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистов в конфликте на востоке Украины. В противном случае глава сенатского комитета по вооруженным силам пообещал, что он и его коллеги будут добиваться придания санкциям статуса закона.

В тот же день советник Дональда Трампа – Келлиэнн Конуэй не исключила возможность рассмотрения Белым домом вопроса об отмене антироссийских санкций. Конуэй предположила, что в предстоящем 28 января телефонном разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться возможности найти точки соприкосновения, а также пути взаимодействия в борьбе с "исламским терроризмом".

Кремль никаких комментариев в этой связи не давал.

На субботу запланированы телефонные разговоры президента США с лидерами России, Германии и Франции.

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