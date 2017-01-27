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Новости

В мире 27 января проходили мемориальные акции в память о жертвах Холокоста

Холокост, иллюстрация из книги М.Рольникайте The Holocaust, the book of M.Rolnikayte

Холокост, иллюстрация из книги М.Рольникайте The Holocaust, the book of M.Rolnikayte

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Во многих странах мира в пятницу отметили Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советская армия освободила узников концлагеря Освенцим (Аушвиц). Современные историки оценивают число жертв Холокоста в шесть миллионов человек.

Во многих городах мира в музеях и мемориалах, посвящённых Холокосту, проходили церемонии и памятные мероприятия. В Москве в Еврейском музее и Центре толерантности состоялась традиционная церемония зажжения свечей, приуроченная ко Дню памяти.

Международный день памяти жертв Холокоста был учреждён в 2005 году Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Её инициировали Австралия, Израиль, Канада, Россия, США и Украина. Резолюция направлена против попыток отрицания Холокоста как исторического события и осуждает любые проявления религиозной нетерпимости.

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