Трамп ужесточает иммиграционную политику

Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу подписать указ об ограничении иммиграции.

Ожидается также подписание еще двух исполнительных актов по вопросам повышения боеготовности вооружённых сил.

В пятницу же Трамп сообщил журналистам, что провёл "очень тёплую" и конструктивную часовую телефонную беседу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньетой. Американский лидер ни словом не обмолвился о подписанном 25 января указе начать строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Из-за этого в четверг Ньето отменил свой визит в США, намеченный на 31 января.

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