В Ростове-на-Дону создано отделение "Открытой России".

В Ростове-на-Дону прошла учредительная конференция местного отделения движения "Открытая Россия".
Как сообщает корреспондент Радио Свобода Григорий Бакунин, отделение стало пятой региональной организацией "Открытой России" в стране.
В конференции приняли участие 25 гражданских активистов, решенивших работать дальше уже в рядах движения, основанного Михаилом Ходорковским.
На первом же заседании совета отделения "Открытой России" в Ростовской области его координатором была избрана Анастасия Шевченко.
В пятницу же был проведён "круглый стол" "Церковная реституция: грани разумного" по вопросу о передаче церкви донских объектов культурного наследия (музея донского казачества в станице Старочеркасской и здания кукольного театра в Ростове).
По мнению участников, ситуация, когда один за другим объекты культуры передаются в собственность РПЦ, является недопустимой.
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