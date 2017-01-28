Трамп поговорит по телефону с лидерами России, Германии и Франции

Сегодня президент США Дональд Трамп проведёт телефонные разговоры с лидерами России, Германии и Франции - Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.

Накануне Трамп заявил, что пока слишком рано говорить об отмене санкций против России.

Выступая после переговоров в Вашингтоне с британским премьер-министром Терезой Мэй, американский президент подчеркнул, что он открыт для улучшения отношений с Россией, которые считает крайне важными.

Ранее в пятницу сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил надежду, что Дональд Трамп не снимет санкции, введённые прежним президентом Бараком Обамой в ответ на аннексию Россией Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистов в конфликте на востоке Украины. В противном случае, сказал Маккейн, что он и его коллеги будут добиваться придания ограничениям в отношении России статуса закона.

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