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Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении иммиграции, передаёт телеканал CNN. По словам главы Белого Дома, новые меры установят жёсткие препятствия на пути у радикальных исламистов, въезжающих в Соединённые Штаты из-за границы.

Как сообщает агентство Reuters, указ приостанавливает выдачу виз гражданам семи стран, где исповедуют ислам. Также запрещается принимать сирийских беженцев и приостанавливает приём просителей убежища из других стран на 120 дней. О создании так называемых "зон безопасности" в Сирии в тексте документа не говорится, уточняет агентство.

В эфире телеканала CBN Трамп ранее подчеркнул, что христиане из Сирии, будут пользоваться приоритетом при принятии решения о предоставлении убежища в США. По его словам, они более всего страдают от насилия со стороны радикальных исламистов.

Во время предвыборной кампании Трамп назвал мусульман "угрозой для США" и призвал запретить им въезд в страну. Слова миллиардера вызвали волну критики в СМИ и социальных сетях. Позднее сторонники Трампа заявили, что речь шла не обо всех мусульманах, а о радикальных исламистах, пытающихся попасть в США.

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