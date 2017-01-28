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Новости

СМИ: причиной крушения Ту-154 над Черным морем стала ошибка экипажа

Обломки самолета Ту-154 Министерства обороны России

Обломки самолета Ту-154 Министерства обороны России

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Крушение самолета Ту-154 над Черным морем в декабре прошлого года произошло из-за ошибки экипажа, сообщает газета "Коммерсант". По информации источников издания, эксперты пока не установили, какие именно ошибки стали причиной авиакатастрофы, но полностью исключили вариант технической неисправности самолета. Официально эта информация пока не подтверждена.

Согласно предварительным выводам комиссии по расследованию причин крушения, все системы самолета работали исправно до столкновения с водой. В настоящее время эксперты изучают действия летчиков во время взлета Ту-154. Расследование продвигается медленно из-за низкого качества данных с бортового самописца, выпущенного в 1980-х годах, уточняет "Коммерсант".

Самолет Ту-154 Министерства обороны, направлявшийся из Сочи в Сирию, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. Погибли все 92 человека, находившиеся на борту, – артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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