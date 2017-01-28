Норвегия подозревает Россию в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Служба безопасности Норвегии подозревает Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет, чтобы не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщает норвежский государственный телеканал NRK, летом 2015 года в интернете и ряде российских СМИ появилось поддельное письмо американскому дипломату от Владимира Гройсмана, занимавшего тогда пост спикера Верховной Рады. В нем Гройсман благодарил США за помощь в выдвижении кандидатуры Порошенко на Нобелевскую премию мира. Службы безопасности полагают, что публикация письма была призвана дискредитировать Нобелевский комитет.

Спустя две недели в норвежском Нобелевском институте прошла встреча двоих российских дипломатов с директором организации Улавом Ньёлстадом, чтобы обсудить давление со стороны США на Нобелевский комитет. По данным норвежских спецслужб, один из пришедших был сотрудником российской Службы внешней разведки. В посольстве России в Норвегии подтвердили визит, но опровергли связи дипломатов с разведкой.

В 2015 году Нобелевскую премию мира присудили Квартету национального диалога в Тунисе за вклад в создание плюралистической демократии. Был ли Порошенко среди номинантов – неизвестно, списки кандидатов публикуются спустя 50 лет после вручения премий.