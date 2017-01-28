На Марсовом поле в Петербурге начался сход против передачи Исаакия РПЦ

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле проходит акция против передачи Исаакиевского собора в ведение русской Православной Церкви. Митинг не согласован с местными властями и проводится в виде встречи с депутатами Законодательного собрания. В мероприятии участвуют депутаты Борис Вишневский, Алексей Ковалев и Максим Резник.

Там же проходит массовый пикет в поддержку передачи собора, организаторы схода опасаются столкновений. За ходом обеих акций наблюдают сотрудники полиции, не мешая протестующим.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о переходе Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Решение властей подвергли критике политики, деятели искусства и жители города. В акциях протеста перед собором принимали участие сотни человек.