В Лондоне в возрасте 77 лет умер британский актёр Джон Хёрт

Британский актер Джон Хёрт умер в возрасте 77 лет. Причины смерти не уточняются. Известно, что два года назад у актёра обнаружили рак поджелудочной железы.

Хёрт известен ролями в таких фильмах как "1984", "Гарри Поттер", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и "Чужой". За роль второго плана в фильме "Полуночный экспресс" он был удостоен премии "Золотой глобус". За неё же Хёрт выдвигался на "Оскар".

В 2015 году британская королева Елизавета Вторая посвятила Хёрта в рыцари.

Последней ролью Джона Хёрта стал образ Артура Невилла Чемберлена, лидера консерваторов и премьер-министра в 1937 — 1940 годах. Историческая военная драма "Мрачный час" выходящая на экраны во второй половине 2017 года, посвящена памяти Джона Хёрта.