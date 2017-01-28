В Петербурге акция против передачи Исаакия РПЦ собрала 5 тысяч человек

В Санкт-Петербурге около 5 тысяч человек вышли на акцию на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в ведение Русской Православной Церкви. Митинг не был согласован с администрацией города в связи с тем, что в это же время в том же месте будут митинговать сторонники передачи собора Церкви.

Действительно, с другой стороны от вечного огня проходили два малочисленных пикета под флагами в виде георгиевских лент. Акцию против передачи собора пришлось провести в виде встречи с депутатами. Микрофонов не было, поэтому вокруг каждого из депутатов собиралась плотная толпа, люди задавали вопросы и высказывались сами.

По мнению депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, акция положила начало гражданскому сопротивлению, которое будет шириться. Вишневский считает, что Исаакиевский собор прекрасно работал как музей — второй по посещаемости в городе, и в то же время там постоянно шли службы, так что перемены понадобились только церковникам. По словам депутата, РПЦ забирает себе не разрушенные храмы, а только те, которые приносят доход. Участники акции указывали на то, что в прошлом году в Исаакиевском соборе прошло более 600 тысяч служб, и называли священников стяжателями, которые, по мнению протестующих, не смогут бережно обращаться с памятником.

В качестве примера плохого обращения Церкви с памятниками депутат Максим Резник привел давно уже переданный Церкви Казанский собор, каменную колоннаду которого недавно покрасили краской, чего никогда не допустили бы профессиональные реставраторы.

По мнению историка Даниила Коцюбинского, никто не ожидал, что придет так много людей. Историк считает, что люди пришли на Марсово поле не только в защиту Исаакиевского собора — они пришли, чтобы поменять власть, потому что только это и могло бы решить подобные проблемы.

Депутат Оксана Дмитриева считает, что Исаакиевский собор — только часть кампании против петербургской интеллигенции, которую, по ее мнению, ведут чиновники: к этой кампании она относит и попытки застройки защитной зоны вокруг Пулковской обсерватории, и планы по слиянию двух библиотек — петербургской Российской Национальной и московской Российской Государственной. По словам Дмитриевой, сейчас уже готовится масштабная акция — Марш в защиту Петербурга.