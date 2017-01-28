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Новости

Главы МИД Франции и Германии – против снятия санкций с России

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Франция и Германия выразили единое мнение относительно перспектив отмены антироссийских санкций. Главы МИД ФРГ и Франции Зигмар Габриэль и Жан-Марк Эйро в субботу после переговоров в Париже заявили журналистам, что для отмены санкций необходимо выполнение Минских договорённостей об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Габриэль заявил о согласии с Эйро о необходимости прочного единства между Францией и Германией при решении внешнеполитических вопросов. Глава МИД ФРГ объявил, что Берлин и Париж создадут двустороннюю рабочую группу для решения проблем связанных с Россией и Украиной.

Жан-Марк Эйро отметил, что визит Зигмара Габриэля в Париж состоялся менее чем через сутки после назначения нового главы МИД Германии.

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