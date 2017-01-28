Власти Египта не пустили на рейс в Нью-Йорк 5 иракцев и йеменца

Пятерых граждан Ирака и одного йеменца не пустили в субботу на борт самолёта компании EgyptAir, отправлявшегося из Каира в Нью-Йорк.

Пассажиров из Ирака и Йемена, следовавших транзитом через Каир, отправили на родину, несмотря на наличие у них действующих американских въездных виз.

По информации агентства Reuters, ссылающегося на источники в каирском аэропорту, такое решение египетские власти приняли после того, как стало известно о подписании президентом США Дональдом Трампом распоряжения об ужесточении иммиграционных правил.

Ведомство ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали Вашингтон не отказывать в убежище тем, кто спасается от военных действий и политических преследований.

12 нобелевских лауреатов и тысячи ведущих учёных мира подписали петицию против ужесточения Трампом иммиграционной политики.

Подписанным в пятницу указом президент США на 90 дней запретил въезд в США гражданам семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Йемена и Сомали. На 120 дней приостановлена общая программа по приёму беженцев. Отменяется также облегчённая процедура повторного получения американской визы - теперь все заявители обязаны пройти личное собеседование.

Поставлена задача - в 2017 году сократить число иммигрантов со 110 тысяч до 50 тысяч.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал запретить въезд в США иммигрантов-мусульман из стран, которые когда-либо представляли реальную террористическую угрозу для США и их союзников.