В Москве освобождены из ОВД активисты, поддержавшие Юрия Дмитриева

В Москве освобождены двое активистов, задержанных на акции в поддержку главы карельского "Мемориала". Алексей Беленкин и Сергей Быковский вышли на свободу из отдела полиции "Тверской". На них были составлены протоколы об административном правонарушении. Им вменяется в вину нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Рассмотрение их дел в Тверском суде назначено на 7 февраля.

Беленкин и Быковский были задержаны, когда стояли в одиночных пикетах на некотором расстоянии друг от друга с плакатами в поддержку председателя карельского регионального отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Правозащитник был арестован на два месяца по обвинению в использовании несовершеннолетней для производства порнографических материалов.

Сторонники Дмитриева считают, что ему предъявлено ложное обвинение. Сам правозащитник также назвал произошедшее заказным делом.

В середине января российские писатели, ученые, журналисты и гражданские активисты выступили с открытым письмом в поддержку главы карельского отделения организации "Мемориал" историка Юрия Дмитриева, которого арестовали по подозрению в изготовлении детской порнографии.

В обращении говорится, что обвинение основано на фотографиях из медицинского "Дневника здоровья" его приемной дочери и носит явные признаки политической провокации, связанной с деятельностью "Мемориала".