Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят двусторонние отношения

В субботу вечером, по московскому времени, ожидается телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Это станет первым разговором двух лидеров после поздравительного звонка из Москвы в связи с инаугурацией нового главы Белого дома 20 января.

В Москве и Вашингтоне официально подтвердили, что звонок состоится. Этого события с особым интересом ожидают в Москве и европейских странах, так как несколькими днями ранее распространялись предположения о возможной отмене американских санкций против России.

В пятницу, на совместной пресс-конференции Дональда Трампа и британского премьер-министра Терезы Мэй, президент США заявил, что о снятии санкций с России "говорить пока слишком рано". Однако позднее, общаясь с журналистами, Трамп сделал более уклончивое заявление, которое оставляет место для предположений, что позиция Вашингтона может измениться. Президент США буквально сказал, цитата: "Мы посмотрим как пойдут дела".

Одновременно, 27 января, обратило на себя внимание заявление Келлиэн Конуэй, советника Трампа, о том, что в Белом доме рассматривают вопрос о снятии санкций.