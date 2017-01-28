Ужесточение правил иммиграции в США вызвало обеспокоенность

Германия и Франция выразили обеспокоенность в связи с ужесточением президентом США Дональдом Трампом иммиграционной политики.

Выступая в субботу на совместной пресс-конференции в Париже, главы МИД Франции и ФРГ Жан-Марк Эйро и Зигмар Габриель заявили, что планируют обсудить ситуацию с Рексом Тиллерсоном, кандидатуру которого Трамп предложил в качестве нового госсекретаря.

В США правозащитный Американский союз гражданских свобод и юристы нескольких миграционных организаций подали иск в федеральный суд в Нью-Йорке от имени двух граждан Ирака, задержанных в ночь на субботу в аэропорту, несмотря на то что у них при себе были действительные въездные документы.

В субботу же египетские власти не пустили на борт самолета компании EgyptAir, отправлявшегося из Каира в Нью-Йорк, четырех граждан Ирака – членов одной семьи и гражданина Йемена. Всех отправили на родину, несмотря на наличие у них действующих американских въездных виз.

Ведомство ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали Вашингтон не отказывать в убежище тем, кто спасается от военных действий и политических преследований. 12 нобелевских лауреатов и тысячи ведущих ученых мира подписали петицию против ужесточения Трампом иммиграционной политики.

Подписанным в пятницу указом президент США на 90 дней запретил въезд гражданам семи мусульманских стран – Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Йемена и Сомали. Запрет касается даже тех, у кого есть американский вид на жительство. На 120 дней приостановлена общая программа приема беженцев. Отменяется также облегченная процедура повторного получения американской визы – теперь все заявители обязаны пройти личное собеседование.

