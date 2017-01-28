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Новости

Высокопоставленный источник: Трамп подпишет новые важные указы

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп в субботу может подписать исполнительное распоряжение о пятилетнем запрете на лоббистскую деятельность чиновников.

Как сообщил высокопоставленный сотрудник администрации, будет введён пожизненный запрет на лоббирование интересов иностранных государств.

Ссылаясь на тот же источник, агентство Reuters передаёт, что Трамп также намерен изменить структуру и рабочий регламент Совета национальной безопасности США.

Сообщается также о готовящемся предписании Объединённому комитету начальников штабов в течение 30 дней представить президенту план разгрома террористической группировки "Исламское государство".

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