Нидерланды внесут 10 млн $ на проведение абортов в беднейших странах

Нидерланды внесут 10 миллионов долларов в фонды международных неправительственных организаций (НПО), оказывающих помощь, связанную с проведением абортов в беднейших странах.

Как сообщается, Амстердам выступил с инициативой сбора средств для возмещения потерь указанных НПО в связи с отказом президента США Дональда Трампа финансировать подобные организации. По оценкам голландских экспертов, за 4 года нужно собрать 600 миллионов долларов.

Активисты кампании считают, что сокращение финансирования проведения абортов ставит под угрозу жизнь жительниц беднейших регионов.

Нидерланды известны своим самым либеральным законодательством в области репродуктивных прав населения.