Иракские войска обнаружили под Мосулом "учебные ракеты" и иприт

Иракская армия обнаружила в восточной части города Мосул, в 400 километрах к северо-западу от Багдада, боевые отравляющие вещества, а рядом - бесхозный склад ракет типа "земля-земля" с надписями на русском языке. Бригадный генерал иракских войск Хайдер Фадхиль сообщил агентству Associated Press, что французские специалисты проверили найденное химическое вещество и подтвердили, что это иприт.

Иракские военные продемонстрировали журналистам ёмкость с отравляющим веществом и помещение, в котором находилось более десятка ракет. Некоторые ракеты, по всей видимости, были учебными. При этом ни одна из них не находилась в состоянии, пригодном для боевого применения.

Генерал Фадхил заявил, что тип обнаруженных ракет позволяет предположить, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещённая в России) пробовала экспериментировать с ракетами для их последующего использования в боевых действиях.

Ранее иракские и американские официальные представители неоднократно предупреждали, что джихадисты разрабатывают химическое оружие. Экстремисты уже применяли простейшие отравляющие вещества при боевых операциях в Ираке, при этом пострадали несколько человек, сообщает Associated Press.