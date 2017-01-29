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Новости

Трамп и Меркель согласились с важностью роли союза НАТО

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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель согласились с тем, что отношения между их странами играют важную роль в области взаимной безопасности.

Как сообщают Вашингтон и Берлин, в состоявшемся в субботу телефонном разговоре лидеры договорились активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они также согласились с важной ролью союза НАТО и с тем, что все партнёры должны вносить "справедливый финансовый вклад" в дело коллективной безопасности.

В тот же день в телефонной беседе с Трампом президент Франции Франсуа Олланд предупредил американского лидера об опасных экономических и политических последствиях протекционизма. Как сообщила канцелярия Олланда, в разговоре с президентом США он также отметил, что без участия ООН невозможно добиться конструктивного урегулирования конфликта в Сирии.

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