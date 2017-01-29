В Новосибирске прошел закрытый показ фильма "Немцов"

В Новосибирске документальный фильм о Борисе Немцове представил его автор и режиссер Владимир Кара-Мурза-младший. Несмотря на опасения организаторов показа, просмотр прошел без происшествий. Место и время встречи для всех желающих посмотреть эту работу называлось накануне только через закрытые группы в соцсетях, чтобы избежать провокаций.

В итоге просмотр фильма прошел в достаточно камерной обстановке в одном из баров города. Как заявил оппозиционер Егор Савин, который был инициатором премьеры в Новосибирске, сомнения в безопасности у них все же были. Накануне проект показывали в Барнауле и неизвестные порезали шины на машине, которая должна была отвезти режиссера в этот город.

Владимир Кара-Мурза-младший, представляя фильм аудитории, заявил, что в ходе работы над фильмом он "открыл для себя новую степень человеческой трусости. Это когда люди из соображений политической целесообразности, видимо, опасаются сказать доброе слово о погибшем человеке, о погибшем враге власти. Гораздо важнее поэтому для меня было то, что политические взгляды и человеческая порядочность никак между собой не связаны".

В этом фильме о Борисе Немцове вспоминают разные люди с разными политическими взглядами. Это очень важно: что те, кто могли бы испугаться, не испугались, - отметил Кара-Мурза-младший.

После просмотра многие, знавшие Бориса Немцова лично, говорили о важности реального портрета опального политика. По мнению Ольги Лесневской, общественного деятеля и публициста, он получился в этом фильме именно таким, каким и был в жизни. Лесневская напомнила, что была участником тех событий, когда-то делала фильм про Немцова.

"Я ездила с ним по деревням - и помню его именно таким. Главное, что фильм вышел не пафосным, не надуманным, а очень живым и настоящим, как и сам Борис", - сказала Ольга Лесневская.

Российская премьера фильма "Немцов" состоялась 30 ноября прошлого года в Нижнем Новгороде. В этот день исполнилось 25 лет со дня назначения Бориса Немцова губернатором Нижегородской области. Новосибирск стал одиннадцатым городом, в котором была показана эта картина.