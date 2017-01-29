Иран: запрет на въезд в США из исламских стран - подарок для экстремистов

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что решение президента США Дональда Трампа запретить гражданам семи преимущественно мусульманских стран въезд в Соединенные Штаты является "большим подарком для экстремистов и их сторонников."

"Коллективная дискриминация способствует вербовке террористами путем углубления разделительных линий, используемых экстремистскими демагогами для пополнения своих рядов", - написал Зариф в Твиттере 28 января.

Пообещав защитить страну от "иностранных террористов," Трамп издал указ о приостановлении иммиграции из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Сирия, Судан и Йемен на 90 дней, пока не будет выработан новый строгий процесс проверки въезжающих.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ответит запретом на въезд граждан США, но Зариф сообщил, что ограничения не будут применяться к американцам, которые уже имеют действующую визу.