Суд в США временно заблокировал депортацию граждан исламских стран

Федеральный судья США издал чрезвычайный приказ 28 января, который временно блокирует депортацию властями США десятков путешественников и беженцев, как этого требует распоряжение президента США Дональда Трампа.

Постановление окружного судьи Энн Доннелли запрещает пограничникам депортировать людей, прибывших в США с действительными визами, утвержденными заявками беженцев, а также других лиц, которым юридически разрешено въехать в Соединенные Штаты из стран, включенных в список Трампа.

Американский союз гражданских свобод заявил, что порядок затронет до 200 человек, задержанных в аэропортах США или тех, кто находятся в транзитных зонах.

Департамент внутренней безопасности США заявил, что более 109 лицам было отказано во въезде в Соединенные Штаты в первые 23 часа с момента начала нового иммиграционного правила. В заявлении ведомства говорится, что не получало экстренного правила, но будет выполнять любые соответствующие распоряжения надлежащим образом.

Решение суда было объявлено после того, как вступил в действие указ Трампа о запрете на въезд граждан из семи стран с мусульманским большинством. Это привело к хаосу в некоторых аэропортах США, вызвало бурю протестов и создало целый ряд юридических проблем.

Пообещав защитить страну от "иностранных террористов," Трамп вынес постановление о приостановке иммиграции из семи преимущественно мусульманских стран в течение 90 дней, пока не будет выработан новый строгий процесс проверки.

Это вызвало протесты в нескольких аэропортах, в том числе в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.