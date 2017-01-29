Россия намерена создать в Катыни музей российско-польских отношений

Россия намерена создать в Катыни под Смоленском музей российско-польских отношений. Об этом сообщила польская газета "Речьпосполита" со ссылкой на исполнительного директора российского Военно-исторического общества Владислава Кононова.

По его словам, в здании, которое будет размещено в российской части мемориального кладбища, будет устроена экспозиция посвященная истории польско-российских отношений в ХХ веке. Кононов сообщил, что она будет охватывать революция 1917 года, войну 1918-1920-х годов, трагедию советских военнопленных в Польше, войну 1939 года и совместную польско-советскую борьбу с немецкими оккупантами, а также период дружбы наших народов в период существования ПНР и СССР. Завершать экспозицию будет авиакатастрофа самолета президента Польши в 2010 году под Смоленском, сообщил Кононов. Он также отметил, что экспозиция будет обращена к россиянам, а не к полякам. Кононов отметил, что особое место в экспозиции будет посвящено маршалу Константину Рокоссовскому, который с 1949 по 1956 год был министром национальной обороны Польши.

В четверг министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в отличие от поляков, которые демонтируют всё, что связано с россиянами и их участием в освобождении Польши, мы постараемся "восстановить мемориал в Катыни". Он будет существовать отдельно от военного клабища и мемориального комплекса, где похоронены поляки, расстрелянные при приказу Сталина в 1940-м году.

По данным газеты, проект получил одобрение министерства культуры РФ и должен быть завершен к концу 2017 года. На военном кладбище в Катыни похоронено около 4 тысяч польских военнослужащих, ставших жертвами сталинских репрессий после раздела Польши Советским Союзом и Третьим Рейхом в 1939 году.

В 1996 году решением правительства Виктора Черномырдина было объявлено о создании мемориальных комплексов советских и польских граждан — жертв тоталитарных репрессий в Катыни (Смоленская область) и Медном (Тверская область). В 2000 году мемориальный комплекс был открыт с участием глав правительств России и Польши.