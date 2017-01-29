Германия совершила ошибку своей политикой открытых дверей – Шойбле

Германия совершила ошибку своей политикой открытых дверей, которая привела к притоку миллиона мигрантов за последние два года. Об этом заявил министр финансов Вольфганг Шойбле в воскресенье. Он отметил, что Берлин пытается извлечь уроки из этих промахов.

"Мы попытались улучшить то, с чем ошиблись в 2015 году", – сказал Шойбле в интервью газете Вельт ам Sonntag. "Мы, политики, тоже люди, мы также делаем ошибки, но можем, по крайней мере, учиться на них".

Шойбле является членом консервативной партии христианских демократов, которую возглавляет канцлер Ангела Меркель. Партия теряет поддержку общества в пользу антииммигрантской "Альтернативы для Германии" после нескольких случаев нападений, совершенных мигрантами.

"Альтернатива для Германии" может стать третьей по величине партией в Бундестаге в ходе национальных выборов в сентябре.

Шойбле заявил, что Европе необходимо рассмотреть вопрос о согласовании своих социальных пособий для более справедливого распределения мигрантов между членами ЕС. Эта тема, по его словам, до сих пор считалась запретной в Германии.

"У нас есть гораздо более высокие стандарты, когда речь идет о социальных льготах, чем в большинстве европейских стран. Вот почему так многие хотят приехать в Германию", – подчеркнул Шойбле.

Министр также заявил, что скептически относится к стилю руководства президента США Дональда Трампа, которое вызывает беспокойство среди европейских лидеров.