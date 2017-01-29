В Донбассе, в Авдеевской промзоне погиб украинский военнослужащий

Вблизи Донецка в районе Авдеевской промзоны погиб один украинский военнослужащий и двое скончались от тяжелых ранений. Об этом на брифинге 29 января сообщил представитель Минобороны Украины по АТО Александр Мотузяник.

По его словам, противник продолжает обстрел украинских позиций из артиллерии и минометов, впрочем пока не переходит к штурмовым действиям. Мотузяник напомнил, что в ночь на воскресенье поддерживаемые Россией сепаратисты попытались взять штурмом Авдеевскую промзону: в 5:00 утра началась артподготовка, после 7:00 перешли в наступление.

По словам Мотузяника, эта провокация имеет не только военную, но и политическую задачу – попытаться обвинить украинские войска в нарушении Минских соглашений. "Противнику не удалось реализовать свои намерения: атака провалилась, враг с потерями отступил назад на восток. Ключевую роль в этом сыграли профессиональные контрмеры украинских войск", – отметил Мотузяник.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает эти обвинения. Однако в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия "была вынуждена защищать русскоязычное население в Донбассе".