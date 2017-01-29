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Новости

В Донбассе, в Авдеевской промзоне погиб украинский военнослужащий

Карта боевых действий на Востоке Украины по состоянию на 29 января 2017 года

Карта боевых действий на Востоке Украины по состоянию на 29 января 2017 года

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Вблизи Донецка в районе Авдеевской промзоны погиб один украинский военнослужащий и двое скончались от тяжелых ранений. Об этом на брифинге 29 января сообщил представитель Минобороны Украины по АТО Александр Мотузяник.

По его словам, противник продолжает обстрел украинских позиций из артиллерии и минометов, впрочем пока не переходит к штурмовым действиям. Мотузяник напомнил, что в ночь на воскресенье поддерживаемые Россией сепаратисты попытались взять штурмом Авдеевскую промзону: в 5:00 утра началась артподготовка, после 7:00 перешли в наступление.

По словам Мотузяника, эта провокация имеет не только военную, но и политическую задачу – попытаться обвинить украинские войска в нарушении Минских соглашений. "Противнику не удалось реализовать свои намерения: атака провалилась, враг с потерями отступил назад на восток. Ключевую роль в этом сыграли профессиональные контрмеры украинских войск", – отметил Мотузяник.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает эти обвинения. Однако в октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия "была вынуждена защищать русскоязычное население в Донбассе".

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