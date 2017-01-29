Мартин Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ

Бывший президент Европарламента Мартин Шульц выдвинут германскими социал-демократами кандидатом на пост федерального канцлера ФРГ. Шульц заявил в воскресенье, что будет бороться за равенство и преодоление "глубоких разногласий", существующих, по его мнению, в Германии.

Шульц заявил в штаб-квартире партии в Берлине, что он будет бороться за установление более справедливых правил налогообложения и обеспечит, чтобы люди в сельской местности, пользовались теми же преимуществами, что и в больших городах.

Он также призвал к большей солидарности в Европе по вопросу мигрантов и охарактеризовал действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как "афронт" европейскому единству.

Шульц также подверг резкой критике действия и комментарии президента США Дональда Трампа по вопросам прав человека, как полностью "неприемлемые".