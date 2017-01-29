Спецназ США понес боевые потери в Йемене

В Йемене погиб военнослужащий спецназа США, еще трое ранены. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил в воскресенье, что минувшей ночью в центральной части Йемена произошла "ожесточенная перестрелка". Газета "Нью-Йорк Таймс" отмечает, что рейд американского спецназа на позиции формирований "Аль-Каиды" стал первой "контртеррористической операцией", одобренной президентом Дональдом Трампом после его вступления в должность девять дней назад.

Отряд командос на конвертоплане Osprey высадился в провинции Байда и совершил рейд, который длился немногим менее часа. Целью нападения было "здание или несколько зданий", захват которых, по словам американского представителя, необходимо было осуществить наземным способом, не нанося авиаудары.

Глава Центрального командования Пентагона генерал Джозеф Вотел выступил с заявлением о гибели одного из четырех военнослужащих, назвав потерю весьма тяжелой, и подчеркнул, что речь идет о "борьбе против террористов, которые угрожают невинным людям по всему миру".

Конвертоплан, сопровождавший операцию и предназначенный для эвакуации, спецназа, совершил аварийную посадку, при которой был ранен четвертый военнослужащий США, говорится в официальном заявлении. Поврежденный летательный аппарат не смог взлететь и был уничтожен с воздуха огнем американских войск, сообщает газета "Нью-Йорк Таймс".

В результате спецоперации были убиты 14 членов "Аль-Каиды". По словам американского представителя, это позволило завладеть информацией, которая, вероятно, поможет предотвратить будущие "террористические нападения", говорится в заявлении американского командования.