В Донбассе в районе Авдеевки усилились бои

Представитель министерства обороны Украины заявил, что в Донбассе, в районе Авдеевки, пророссийские сепаратисты обстреляли жилые дома в районе промышленной зоны города, раненя получили два мирных жителя. В Киеве называют произошедшее "провокацией" с целью обвинить украинских военных в несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин рассказал в эфире телеканала "112 Украина", что оба пострадавших доставлены в больницы, их состояние стабильное.

Агентство УНИАН сообщило, что обстрел и штурм позиций украинских военных в районе Авдеевки начались около пяти часов утра. Представитель министерства обороны считает ситуацию напряжённой, несмотря на то, что, по его словам атаку сепаратистов "удалось отбить". Однако, обстрелы украинских позиций сепаратистами продолжаются.