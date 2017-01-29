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Новости

В Донбассе в районе Авдеевки усилились бои

Жилой дом в Авдеевке, конец 2016 года (архивный снимок)

Жилой дом в Авдеевке, конец 2016 года (архивный снимок)

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Представитель министерства обороны Украины заявил, что в Донбассе, в районе Авдеевки, пророссийские сепаратисты обстреляли жилые дома в районе промышленной зоны города, раненя получили два мирных жителя. В Киеве называют произошедшее "провокацией" с целью обвинить украинских военных в несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин рассказал в эфире телеканала "112 Украина", что оба пострадавших доставлены в больницы, их состояние стабильное.

Агентство УНИАН сообщило, что обстрел и штурм позиций украинских военных в районе Авдеевки начались около пяти часов утра. Представитель министерства обороны считает ситуацию напряжённой, несмотря на то, что, по его словам атаку сепаратистов "удалось отбить". Однако, обстрелы украинских позиций сепаратистами продолжаются.

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