Во Франции сегодня завершаются праймериз среди социалистов

В воскресенье, 29 января, во Франции во втором туре открытых праймериз выберут кандидата в президенты от Социалистической партии. За право представлять социалистов на выборах главы государства этой весной будут бороться экс-премьер Манюэль Вальс и бывший министр образования Бенуа Амон. Пока опросы прочат кандидату-социалисту лишь пятое место на весенних выборах — с большим отставанием от лидеров президентской гонки Марин Ле Пен и Франсуа Фийона. Об этом сообщает Международное французское радио.

Первый тур первичных выборов кандидата в президенты от правящей Соцпартии прошел во Франции 22 января. Его победителем стал экс-министр образования Бенуа Амон, набравший 36% голосов. Бывший глава правительства Манюэль Вальс, считавшийся фаворитом, занял второе место, получив 31,5% голосов.